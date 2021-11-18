Беларусь рассчитывает на рост товарооборота с Азербайджаном и экспорта услуг в эту страну

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр экономики Александр Червяков сегодня встретился с послом Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиевым. В ходе часовой беседы затрагивался широкий круг вопросов, сообщили БЕЛТА в Министерстве экономики Беларуси.

Стороны детально обсудили складывающуюся динамику взаимного товарооборота с акцентом на возможностях его дальнейшего роста.

Министр экономики предложил наращивать поставки белорусского продовольствия, продукции машиностроения, строительных материалов, иных товаров. При этом Александр Червяков отметил потенциал сотрудничества и в сфере услуг: туризм, логистика, торговля, строительство, в частности, участие в возведении социальных объектов на территории Азербайджана, и др.

В свою очередь, по мнению дипломата, строительство агрогородков с использованием белорусского опыта, а также расширение совместных производств могут быть востребованы в Азербайджане.

В качестве примера плодотворного двустороннего сотрудничества были названы Гянджинский автомобильный завод и Торговый дом Азербайджана.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросу выстраивания кооперационных производственных цепочек. Они позволят не только нарастить товарооборот, но и сделать его более сбалансированным.-0-