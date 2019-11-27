27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на снижение ставки по новым евробондам в 2020 году. Об этом сообщил сегодня журналистам министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

Максим Ермолович отметил, что стоимость белорусских бондов на российском рынке продолжает снижаться. "Ставка по вторичным торгам евробондами тоже продолжает уходить вниз. Мы торгуемся достаточно неплохо. Это все позволяет надеяться, что наши новые размещения будут ниже предыдущих, и так будет продолжаться достаточно долго", - сказал он.

"По поводу стоимости надо рассуждать ближе к тому времени, когда мы будем выходить на рынок. Здесь многое зависит от того, в каком состоянии он будет находиться", - добавил министр.

Беларусь в 2020 году планирует выходить на внешний рынок с объемом заимствований в $1,5 млрд. Часть этих средств будет привлечена за счет размещения новых евробондов Министерством финансов.

Как сообщалось, Беларусь в следующем году планирует разместить евробонды на сумму более $1 млрд. Правительство считает наиболее удачным временем для выхода на рынок заимствований первый квартал.-0-

Минфин Беларуси не видит перспектив для новой программы с МВФ в 2020 году Министр финансов Максим Ермолович отметил, что партнеры МВФ хотели бы видеть более быстрые реформы в государственном секторе, более активное повышение тарифов на услуги ЖКХ.