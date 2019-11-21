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21 ноября 2019, 20:27

Беларусь рассчитывает на увеличение ежегодного объема инвестиций ЕБРР до 500 млн евро

Сергей Румас
Сергей Румас

21 ноября, Лондон /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на увеличение ежегодного объема инвестиций Европейского банка реконструкции и развития в экономику страны до 500 млн евро, заявил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи
Во время встречи

"В прошлом году нам удалось достичь рекордных объемов двусторонних сделок - 360 млн евро. Это результат слаженной работы профессиональной команды ЕБРР и наших министерств. Полагаю, что надо ставить новую планку. Мы рассчитываем, что если до конца года воплотим все наши планы, то превысим рекордный уровень 2018 года. Думаю, нам по силам брать планку в 500 млн евро, - отметил Сергей Румас. - Мы рады, что наше стремление к наращиванию инвестиций как в государственный, так и в частный сектор находит понимание со стороны как руководства банка, так и менеджмента".

У Беларуси и ЕБРР широкая повестка сотрудничества. В 2018 году подписано несколько соглашений для реализации проектов в области инфраструктуры. В текущем году заключено соглашение по реализации проекта "Чистая вода Витебской области", который является пилотным по строительству станций обезжелезивания для обеспечения населения этого региона чистой водой.

Сума Чакрабарти
Сума Чакрабарти

По словам премьер-министра, завтра в Лондоне планируется подписать соглашение для реализации очередного проекта в жилищно-коммунальном секторе. В частности, с привлечением ресурсов Европейского банка реконструкции и развития (почти 27 млн евро) проведут реконструкцию водоканалов в семи городах Беларуси. "Реализация проектов в области водоснабжения с ресурсной поддержкой ЕБРР является традицией, которую хотели бы продолжить и в дальнейшем", - заметил Сергей Румас.

Сума Чакрабарти
Сума Чакрабарти

В работе с ЕБРР находятся еще несколько проектов. Отдельно премьер-министр выделил новую инициативу по строительству энергетической инфраструктуры в свободных экономических зонах. "Это очень важный проект для увеличения потенциала по привлечению частных инвесторов в наши свободные экономические зоны. Надеюсь, соответствующее кредитное соглашение по проекту будет заключено уже в этом году, возможно, не в Лондоне, а в Минске", - добавил он.

Глава правительства также подчеркнул, что благодаря поддержке Европейского банка реконструкции и развития активно готовится пилотный проект на условиях государственно-частного партнерства для реконструкции автомобильной дороги М10. "Мы признательны ЕБРР за заинтересованность в успешном завершении подготовки проекта и его последующей реализации", - добавил Сергей Румас.

ЕБРР - многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы. Акционерами банка являются 69 стран, а также Европейский союз и Европейский инвестиционный банк. ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в экономику Беларуси.-0-

Фото Андрея Покумейко

Первое заседание Совета по иностранным инвестициям планируется в феврале 2020 годаПервое заседание Совета по иностранным инвестициям планируется в феврале 2020 года
С учетом того, что ЕБРР принимает непосредственное участие в создании Совета по иностранным инвестициям, глава правительства пригласил Суму Чакрабарти участвовать 7 февраля 2020 года в первом заседании совета.

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