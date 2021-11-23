23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает нарастить экспорт продовольствия в Китай до $1 млрд по итогам пятилетки. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко в программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Очень большое внимание уделяется сертификации предприятий и наращиванию объемов поставок в КНР. По итогам пятилетки мы должны выйти на объемы до $1 млрд реализации продукции на китайский рынок. Мы сегодня в основном поставляем в Китай говядину, мясо птицы, молоко и молокопродукты", - сказал Иван Крупко.

В целом планируется нарастить экспорт белорусского продовольствия до $7 млрд в ближайшие годы. "Чтобы увеличить поставки в таких объемах, нужно сконцентрироваться на производстве продукции. Делаем ставку на производство молока, мяса, смотрим, по какой еще продукции можем прирасти", - отметил министр.

По итогам 9 месяцев текущего года экспорт белорусского продовольствия вырос на 12,6% и превысил $4,7 млрд. Поступление валютной выручки за 9 месяцев увеличилось на $529 млн. Белорусское продовольствие поставляется в более чем 100 стран. Основная доля экспорта приходится на страны СНГ (с учетом России). При этом поставки в страны дальнего зарубежья растут быстрыми темпами. "По итогам года мы ожидаем $6,1 млрд экспорта", - добавил Иван Крупко.-0-