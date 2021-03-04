Беларусь рассчитывает нарастить поставки в крупнейшую по численности населения провинцию Пакистана

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Пакистане Андрей Метелица посетил столицу крупнейшей по численности населения провинции Пенджаб город Лахор. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусской дипмиссии.

Состоялась встреча посла с губернатором провинции Мухаммадом Сарваром. Ему передано приглашение посетить с визитом Минскую и Могилевскую области - регионы-партнеры Пенджаба.

Глава белорусской дипмиссии также провел серию встреч, направленных на укрепление экономического взаимодействия с пакистанской провинцией. Он провел переговоры с руководством муниципалитета и торгово-промышленной палаты города, местных компаний, ассоциаций промышленников, переработчиков молочной продукции, а также одного из ведущих медицинских центров Пакистана Chughtai Labs.

Обсуждалось сотрудничество в сферах промышленности, сельского хозяйства и фармацевтики, включая перспективы наращивания поставок белорусской продукции в Пенджаб.

Межвузовскому взаимодействию была посвящена встреча посла с вице-канцлером Университета Пенджаба профессором Ниазом Ахмадом Ахтаром. Библиотеке университета переданы в дар книги об истории и культуре Беларуси, для которых будет выделена отдельная тематическая секция.

Андрей Метелица также посетил Лахорский инженерно-технологический университет, где обсудил с его вице-канцлером профессором Саидом Мансуром Сарваром пути реализации подписанного в октябре 2016 года соглашения о сотрудничестве этого вуза с Белорусским национальным техническим университетом. На встрече шла речь и об активизации академического обмена, проведения онлайн-лекций. Кроме того, посол побывал в общеобразовательной средней школе Лахора, пообщался с педагогами и учениками.-0-

Фото посольства Беларуси в Пакистане