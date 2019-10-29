29 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает по итогам года экспортировать сельхозпродукции на $5,5 млрд. Об этом заявил журналистам вице-премьер Владимир Дворник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Экспорт - это важная задача, которая ставится государством. На сегодня мы имеем по 8 месяцам более $3 млрд выручки от экспорта. По итогам года мы видим, что должны иметь не менее $5,5 млрд. Объем экспорта в этом году мы оцениваем порядка 104% к уровню прошлого года", - сказал вице-премьер.

Владимир Дворник отметил, что Беларусь производим намного больше сельхозпродукции, чем возможно употребить внутри страны. Вместе с тем уделяется внимание не только объемам, но и фактору цен на продукты питания, чтобы они были невысокими, приемлемыми для населения. "Тот объем, который необходим для жизнедеятельности нашего государства (я имею в виду продукты питания), мы обеспечиваем на 100%. Задачи, которые ставит глава государства, - это прежде всего цены. Мы постоянно отслеживаем эти цены, мониторим в сравнении с другими соседними странами", - сказал вице-премьер.

Он выразил уверенность, что аграрии завершат уборочную в доведенные Президентом сроки - к 7 ноября. "На сегодня осталось только две культуры - кукуруза и свекла. Мы заканчиваем. И те строки, которые определены главой государства, мы выполним", - сказал Владимир Дворник.-0-