Беларусь рассчитывает в 2020 году увеличить экспорт в Китай до $100 млн

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь по итогам 2020 года планирует экспортировать в Китай продукции на $100 млн. Об этом сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов сегодня в эфире программы "Контуры" телеканала ОНТ , передает корреспондент БЕЛТА.

"Плотно работаем с Китаем. Наш экспорт в этом году на сегодня составил $61 млн, по итогам года планируем дойти до $90 млн. В 2020 году рассчитываем подойти к цифре в $100 млн. Поставляем большой перечень товаров. В этом году драйвером стала мясная продукция: поставлено 5,5 тыс. т мяса птицы, 2,5 тыс. т мяса говядины", - сказал Алексей Богданов.

Большие надежды ведомство возлагает на II Китайскую международную выставку импортных товаров и услуг ЭКСПО, которая пройдет 5-10 ноября в Шанхае. Планируется, что на мероприятии состоится встреча с министром Главного таможенного управления Китая. Стороны обсудят вопрос расширения списка предприятий-поставщиков мяса говядины и птицы, рассмотрят возможность поставки в Китай готовой продукции - мясных консервов.

Кроме того, на выставке состоится встреча с министром промышленности, рудников и торговли Ирана. "В сентябре мы впервые за 7 лет отправили партию говядины с нашего предприятия в Иран, она уже реализована. Сейчас ведем переговоры о следующей поставке и расширении торговли", - заключил Алексей Богданов.-0-