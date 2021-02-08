Беларусь рассчитывает в 2025 году нарастить экспорт сельхозпродукции до $7 млрд

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает в 2025 году нарастить экспорт сельхозпродукции и продуктов питания до $7 млрд. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша задача на 2021 год - прирасти по экспорту сельхозпродукции на 4,3% к уровню 2020-го. Это составит немногим более $6 млрд. Это очень большая сумма, а ведь за рынки приходится бороться всем, используя различные маркетинговые инструменты и способы продвижения. Если в этом году все будет благополучно с производством и конъюнктурой рынка, мы перешагнем этот рубеж. А к 2025 году запланирован объем в $7 млрд, то есть нам нужно за пятилетку прирасти более чем на $1 млрд", - рассказал Алексей Богданов.

/Будет дополнено/.-0-

Экспорт белорусской сельхозпродукции в 2020 году вырос на 4,3%

Беларусь в 2020 году начала поставки сельхозпродукции на 20 новых рынков