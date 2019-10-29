29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает в ближайшее время получить право на поставки говядины в Турцию, сообщил журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов во время IV Экспортного форума "Беларусь мясная", передает корреспондент БЕЛТА.

"Ожидается приезд в Беларусь министра сельского и лесного хозяйства Турции. Мы работаем над тем, чтобы именно в его визит подписать документы для открытия поставок нашей говядины на рынок Турции", - сказал Алексей Богданов.

В прошлом году Беларусь экспортировала мясной продукции почти на $1 млрд. В этом году ее поставки несколько уменьшились: за 8 месяцев объем составил $580 млн. Сокращение связано с ограничениями по экспорту на российский рынок. "Возобновление поставок говядины на кости в Россию позволит добавить в объемах экспорта. Кроме того, мы активно занимаемся диверсификацией", - отметил начальник главного управления ВЭД.

Как сообщалось, Россельхознадзор весной текущего года ввел временные ограничения на ввоз говядины на кости и крупного рогатого скота из стран, не имеющих официального статуса Международного эпизоотического бюро (МЭБ) по губкообразной энцефалопатии, в том числе из Беларуси. Беларусь рассчитывает снять эти ограничения в ближайшее время.-0-