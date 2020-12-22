22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает в этом году сохранить объем экспорта высокотехнологичной продукции на уровне $15 млрд. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, передает корреспондент БЕЛТА.

"По экспорту высокотехнологичной продукции мы планируем остаться на уровне прошлого года (тогда было $15 млрд) и даже немножко добавить. С такой продукцией сложно выйти на рынок, но она востребована, несмотря на пандемию, так как ее сложно чем-то заменить", - сказал Александр Шумилин.

По его словам, Беларусь поставляет за рубеж высокотехнологичную продукцию по таким направлениям, как радиоэлектроника, приборостроение, машиностроение, экспортирует лекарства. Весомый вклад в экспорт вносит ИКТ-сектор. Растет спрос и на белорусскую интеллектуальную собственность. "Мы уже заработали почти $100 млн, продавая свои патенты. С учетом того, что это интеллектуальный продукт, это знаковая цифра", - отметил председатель ГКНТ.-0-