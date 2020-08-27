27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает выйти на 90% использования твердых коммунальных отходов к 2035 году, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

"В Беларуси есть семь мусороперерабатывающих заводов (в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве, Барановичах и Новополоцке), а также 80 линий по сортировке и досортировке коммунальных отходов. Завершается строительство мусоросортировочного завода в Витебске мощностью 100 тыс. т в год. По итогам 2019 года уровень использования твердых коммунальных отходов составил 22,5%, что в 2,5 раза больше, чем в 2010-м. Но уже в ближайшей перспективе мы планируем достичь 64% использования ТКО, а к 2035 году данный показатель должен быть не менее 90%", - сказал Андрей Худык.

По его словам, для этого необходим ряд технологических решений. Нужно совершенствовать систему раздельного сбора отходов и внедрить депозитную (залоговую) систему обращения одноразовой потребительской упаковки. Благодаря депозитной системе планируется увеличить более чем в два раза сбор и использование тары из-под напитков, а также снизить ежегодные объемы захоронения ТКО на 10%. Также в планах - создание межрайонных объектов по обращению с коммунальными отходами, внедрение технологий компостирования, использование RDF-топлива в цементной промышленности, сжигание коммунальных отходов для получения тепловой и электрической энергии. "До 2030 года предусмотрено создание сети из 30 межрегиональных современных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами для их сортировки, использования, экологически безопасного захоронения, в том числе одного объекта по энергетическому использованию ТКО для Минска", - отметил министр.

Продолжается поэтапное сокращение количества объектов захоронения отходов, не соответствующих требованиям законодательства. За последние пять лет общее число мини-полигонов уменьшилось более чем в 2,5 раза. Только в 2019 году было закрыто и рекультивировано 345 объектов захоронения ТКО. По словам Андрея Худыка, закрыть все мини-полигоны планируется к 2022 году.

Кроме того, правительство приняло решение запретить использование и продажу с 1 января 2021 года в объектах общественного питания целого перечня одноразовой пластиковой посуды. Введены меры экономического стимулирования производителей и поставщиков для перехода от пластиковой упаковки к бумажной или иной экологической. В объектах торговли предусмотрено обязательное наличие безалкогольных напитков в стеклянной таре, бумажных пакетов, одноразовой посуды и столовых приборов из бумаги, минимизированы разновидности пластиковых пакетов и посуды из пластика.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-