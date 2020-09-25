Беларусь расширила сферу действия глобального соглашения в области аккредитации

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь расширила сферу действия глобального соглашения о взаимном признании результатов оценки соответствия с Международным форумом по аккредитации (IAF MLA), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Теперь соглашение распространяется и на результаты аккредитации органов по сертификации систем менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности (ISO 45001:2018) и сертификации данных систем менеджмента, проведенных в Беларуси. "Такое расширение предоставляет возможность наносить комбинированные знаки/текстовые ссылки аккредитованными органами по сертификации систем менеджмента на выдаваемые сертификаты. Беларуси это позволяет на равных условиях претендовать на их признание при осуществлении международной торговли. Как следствие, отечественные предприятия и организации смогут снизить затраты при экспорте продукции и услуг, повысив их конкурентоспособность", - отметили в пресс-службе.

"К возможности признания сертификатов на системы менеджмента качества, безопасности пищевых продуктов, экологического и энергетического менеджмента, информационной безопасности, производства медицинских изделий по соответствующим международным стандартам теперь добавлены и системы менеджмента по ISO 45001:2018, - пояснила директор Белорусского государственного центра аккредитации Татьяна Николаева. - Этот международный стандарт был принят сравнительно недавно, и сейчас в мире организации активно внедряют его, чтобы продемонстрировать партнерам и потребителям соответствие новым системным требованиям в области охраны труда, увеличить свои конкурентные преимущества и повысить доверие".

В Беларуси идентичный международному государственный стандарт СТБ ISO 45001-2020 действует с 1 мая. Уже более 60 отечественных предприятий сертифицировали системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности на соответствие по этому стандарту. Переходный период на новые требования в Беларуси, как и во всем мире, завершается 30 сентября 2021 года.-0-