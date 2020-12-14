Беларусь рассматривает сельхозпродукцию как новый драйвер экспорта в Китай - Снопков

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассматривает поставки сельхозпродукции в Китай как новый драйвер экспорта. Об этом заявил сегодня на заседании Белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству первый заместитель премьер-министра, председатель белорусской части комитета Николай Снопков, передает корреспондент БЕЛТА.

"В торговом сотрудничестве с Китаем отмечу положительную динамику, связанную с изменением структуры белорусского экспорта: расширяется товарная номенклатура, снижается зависимость от экспорта калийных удобрений. Поступательно увеличивается объем поставок в Китай белорусской сельскохозяйственной продукции, которую мы рассматриваем в качестве нового драйвера нашего экспорта", - сказал Николай Снопков.

В развитии торгово-экономического сотрудничества стран на ближайшую перспективу первый вице-премьер обозначил ряд приоритетов, среди которых активное продвижение экспорта белорусской продукции в Китай, расширение допуска на рынок КНР новых категорий белорусской говядины, скорейшая аккредитация белорусского сухого детского питания, увеличение квоты на поставку сахара в Китай.

В качестве приоритетов рассматриваются использование электронных торговых площадок как перспективного механизма двусторонней торговли, включение белорусской продукции в госрезервы КНР, создание на территории Китая совместных производств для переработки белорусского сырья, упрощение торговых процедур и устранение торговых барьеров, оптимизация механизмов финансовых расчетов.

В будущем году Китай примет очередной пятилетний план развития. "Уверен, что мы могли бы увязать его со стратегией развития Беларуси, определив сферы наиболее эффективного соприкосновения, которые станут локомотивом экономического развития двух стран", - отметил Николай Снопков.

Николай Снопков

В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" уже зарегистрировано 67 резидентов из 14 стран. Общая сумма заявленных инвестиций - $1,2 млрд. "Несмотря на достигнутые хорошие результаты, нам непозволительно сбавлять темпы, необходимо постоянно искать новые пути развития, - подчеркнул Николай Снопков. - Сейчас мы должны приступить к реализации второго этапа строительства "Великого камня" и без промедления запустить важные для поддержки парка проекты по строительству второй подстанции, жилого арендного комплекса на 172 квартиры, автостанции, а также по поставке 8 электробусов". Он выразил надежду на "всепогодную поддержку" парка без привязки к другим согласованным сторонами проектам.

По оценке первого вице-премьера, на новый уровень постепенно выходит финансово-кредитное сотрудничество Беларуси и Китая. В Беларуси созданы особые правовые условия для работы Китайско-белорусского инвестиционного фонда, предусмотрен ряд налоговых льгот. Николай Снопков пригласил китайские компании к работе с фондом. По его словам, в текущих жестких экономических условиях в Беларуси планируется реализовать комплексный проект финансовой устойчивости и повышения уровня жизни населения. Белорусская сторона надеется в связи с этим и на поддержку Китая.

Николай Снопков поблагодарил Китай за предоставляемую Беларуси безвозмездную техническую помощь на важнейшие социально ориентированные проекты. Сейчас портфель проектов включает строительство социального жилья, двух спортивных объектов, поддержку индустриального парка. Он выразил уверенность, что Государственное агентство международного развития и сотрудничества завершит необходимые процедуры по подписанию согласованного сторонами межправсоглашения для запуска третьего этапа строительства социального жилья в Беларуси.

Первый заместитель премьер-министра подтвердил готовность белорусской стороны продолжать оздоровление и лечение китайских детей в Беларуси после улучшения эпидемиологической ситуации.

Николай Снопков обратил внимание: несмотря на то, что пандемия повлияла на туристический сектор, страны не прекратили авиасообщение. "В этот сложный период наличие авиарейса как никогда подтвердило свою необходимость и эффективность. Мы предоставили тысячам граждан со всего мира возможность безопасно вернуться домой. Очевидно, что необходимо расширять прямые полеты между двумя странами как на основе уже существующего рейса Пекин - Минск, так и за счет открытия новых маршрутов", - отметил он.-0-

Фото Андрея Покумейко