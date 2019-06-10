Беларусь рассмотрит Лондонскую фондовую биржу для размещения евробондов в 2020 году

10 июня, Лондон /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассмотрит Лондонскую фондовую биржу в качестве возможной площадки для размещения евробондов в 2020 году, заявил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас в ходе рабочего визита в Великобританию, передает корреспондент БЕЛТА.

"На встрече с гендиректором биржи Никилом Рати мы обсуждали возможность дальнейшего сотрудничества. В 2020 году Беларусь рассчитывает вернуться на рынок суверенных еврооблигаций, и мы, конечно, будем рассматривать в том числе лондонскую площадку как потенциальное место для размещения наших бондов", - сказал Сергей Румас.

Премьер-министр отметил, что Беларусь пока не имела опыта как суверен сотрудничества с Лондонской фондовой биржей. "Мы свои сделки реализовывали через люксембургскую и ирландскую биржи. Но сегодня Лондонская фондовая биржа предложила нам очень привлекательные условия, чтобы или суверен, или корпоративные заемщики могли листинговаться на этой бирже. В последние несколько лет биржа сделала значительный рывок в части технологий, скорости транзакций и, кроме того, предложила нам хорошие тарифы для размещения ценных бумаг", - добавил глава правительства.

Сергей Румас находится с рабочим визитом в Великобритании 10-11 июня. Сегодня он принял участие в Дне рынков капитала Беларуси (Belarus Capital Markets Day), а также провел ряд переговоров. На 11 июня у Сергея Румаса в Лондоне запланированы встречи, в том числе с руководством Европейского банка реконструкции и развития, Министерства иностранных дел и Министерства внешней торговли Великобритании.-0-