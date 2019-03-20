Беларусь разместит в РФ ценные бумаги на сумму до 30 млрд российских рублей в 2019-2020 годах

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь разместит в РФ государственные ценные бумаги на сумму до 30 млрд российских рублей включительно в 2019-2020 годах. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 марта 2019 года №166, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Срок обращения ценных бумаг составит не менее 1092 дней. Провести эмиссию поручено Министерству финансов, которое будет осуществлять расходы, связанные с выпуском, обращением, погашением и обслуживанием ценных бумаг, услугами по их допуску к торгам на фондовой бирже.

Постановлением Совмина одобрены проекты эмиссионных документов. Минфин уполномочен на проведение по ним переговоров, утверждение и подписание, а также внесение непринципиальных изменений и дополнений.-0-