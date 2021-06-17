Беларусь разработала проект соглашения о научном и инновационном сотрудничестве в ЕАЭС

17 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусская сторона разработала проект международного соглашения о научно-техническом и инновационном сотрудничестве в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщил журналистам член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев по итогам состоявшегося сегодня заседания научно-технического совета при председателе Коллегии ЕЭК, передает корреспондент БЕЛТА.

"Самый важный вопрос, который обсуждался сегодня, - подготовка проекта соглашения о научно-техническом и инновационном сотрудничестве в Евразийском экономическом союзе, - рассказал Сергей Глазьев. - Поскольку пока политических решений по изменению и дополнению нашей договорно-правовой базы по этой тематике нет, мы ограничились рассмотрением соответствующего инициативного предложения от Академии наук и Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси: нам были представлены проекты декларации о научно-техническом сотрудничестве и проект международного соглашения о науке, технологиях и инновациях в ЕАЭС. С учетом этих документов решено подготовить концепцию научно-технического сотрудничества, обсудить ее на следующем заседании научно-технического совета и внести на рассмотрение сторон для обсуждения на Коллегии ЕЭК".

Научно-технический совет при председателе Коллегии ЕЭК сформирован как открытая дискуссионная и совещательная площадка для обсуждения с научной и экспертной точек зрения широкого круга вопросов евразийской экономической интеграции и дальнейшего развития ЕАЭС. Члены совета рассматривают модели и формы экономической интеграции, обсуждают актуальные вопросы развития мировой экономики и глобальные вызовы, изучают эффективные регуляторные практики международных интеграционных объединений, вырабатывают предложения по развитию взаимодействия государств - членов ЕАЭС. Деятельность совета способствует совершенствованию работы Комиссии, связанной с научными исследованиями и проектами.

Совет возглавляет председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, его заместителем является член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев. Президиум совета сформирован на основе равной представленности государств - членов ЕАЭС из заместителей руководителей государственных органов в сфере науки и высшего образования, глав национальных академий наук, а также членов Коллегии ЕЭК.-0-