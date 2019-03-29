29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 апреля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 27 марта 2019 года №199, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с $91,2 до $97,4 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин вырастет с $50,1 до $53,5 за 1 т, на товарные бензины - с $27,3 до $29,2 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $29,2 за 1 т (была $27,3). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 марта. Тогда они также были повышены.-0-