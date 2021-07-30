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30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 августа повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 июля 2021 года №440, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА. Согласно документу ставки экспортных пошлин повышаются на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты - до $67,8 за 1 т (ранее - $61,5); прямогонный бензин - $37,2 за 1 т (ранее - $33,8); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные - $20,3 за 1 т (ранее - $18,4). Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись с 1 июля. Тогда они тоже повышались.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!