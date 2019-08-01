1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 августа снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 31 июля 2019 года №497, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $94,1 за 1 т (ранее - $100,3).

Пошлина на прямогонный бензин снизилась с $55,1 до $51,7 за 1 т, на товарные бензины - с $30 до $28,2 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составляет $28,2 за 1 т (была $30). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 июля. Тогда они также были снижены.-0-