30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 декабря снижает экспортные пошлины на нефть и некоторые нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 ноября 2020 года №679, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Согласно документу ставка экспортной пошлины на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, отработанные нефтепродукты составит $42 за 1 т (ранее - $42,2).

Пошлина на прямогонный бензин установлена на уровне $23,1 за 1 т (ранее - $23,2).

Что касается ставок на товарные бензины, легкие, средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла, то они останутся прежними - $12,6 за 1 т.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 ноября. Тогда они тоже были снижены.-0-