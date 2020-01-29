29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 февраля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 января 2020 года №46, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $78,5 за 1 т (ранее - $77,2).

Пошлина на прямогонный бензин выросла с $42,4 до $43,1 за 1 т. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты - с $23,1 до $23,5 за 1 т. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 января. Тогда они были понижены.-0-