30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 января снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 27 декабря 2019 года №918, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $77,2 за 1 т (ранее - $90,5).

Пошлина на прямогонный бензин снижена с $49,7 до $42,4 за 1 т. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты - с $27,1 до $23,1 за 1 т. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 декабря. Тогда они были повышены.-0-