Беларусь с 1 января снижает экспортные пошлины на нефть и некоторые нефтепродукты

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 января 2021 года снижает экспортные пошлины на нефть и некоторые нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 30 декабря 2020 года №784, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $38,7 за 1 т (ранее - $42), прямогонный бензин - $21,2 за 1 т (ранее - $23,1), тримеры и тетрамеры пропилена - $2,5 за 1 т (ранее - $2,7), легкие, средние дистилляты - $11,6 за 1 т (ранее - $12,6), мазут - $38,7 за 1 т (ранее - $42), отработанные нефтепродукты - $38,7 за 1 т (ранее - $42).

Что касается, в частности, таких позиций, как бензол, бензины товарные, дизельное топливо, толуол, ксилолы, масла смазочные, то ставка снижена до $11,6 за 1 т (ранее - $12,6).

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 декабря 2020 года. Тогда они тоже были снижены.-0-