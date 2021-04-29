29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 мая снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 27 апреля 2021 года №251, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Согласно документу ставки экспортных пошлин снижаются на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты - до $54,9 за 1 т (ранее - $57,6); прямогонный бензин - до $30,1 за 1 т (ранее - $31,6); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные - $16,4 за 1 т (ранее - $17,2).

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись с 1 апреля. Тогда они повышались.-0-