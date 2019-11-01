1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 ноября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №727 от 29 октября 2019 года, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $88,3 за 1 т (ранее - $87,2).

Пошлина на прямогонный бензин вырастет до $48,5 за 1 т (ранее - $47,9).

На товарные бензины пошлина составит $26,4 за 1 т (была $26,1). Такой же размер пошлины установлен в отношении легких и средних дистиллятов, дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 октября. Тогда они были снижены.-0-