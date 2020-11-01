1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 ноября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 27 октября 2020 года №612, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Согласно документу ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $42,2 за 1 т (ранее - $45,4).

Пошлина на прямогонный бензин установлена на уровне $23,2 за 1 т (ранее - $24,9). На товарные бензины, легкие и средние дистилляты она составит $12,6 за 1 т (ранее - $13,6), такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 октября. Тогда они тоже были снижены.-0-