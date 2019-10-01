ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 1 октября 2019
Минск Переменная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Новости
07:10 Некоторые марки сигарет дорожают в Беларуси с 1 октября Общество
07:07 Генпрокуроры стран СНГ соберутся в Бишкеке Общество
07:05 Беларусь с 1 октября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты Экономика
07:02 Лукашенко: КНР в условиях нарастающих международных вызовов эффективно продвигает модель мирного развития Президент
07:00 Картина дня: визит Лукашенко в Армению, тепловая модернизация жилья и белорусский электроминивэн Общество
01:24 В Шотландии проходит чемпионат по пусканию камней на воде Калейдоскоп
00:50 Двадцать дошкольников отравились в детсаду в Грузии В мире
00:31 Ураган в Центральной Европе - есть жертвы В мире
30.09.19
30.09.19 23:59 В Кутаиси 18 часов без перерыва шел ливень В мире
30.09.19 23:40 Китаец 17 лет скрывался в пещере от правосудия – его"вычислил" дрон В мире
30.09.19 23:00 Спасатели нашли тело одного члена экипажа затонувшего судна Bourbon Rhode В мире
30.09.19 22:28 Парламент Кубы 10 октября изберет президента В мире
30.09.19 22:02 Прыгунья в высоту Карина Демидик заняла 6-е место в финале ЧМ по легкой атлетике в Дохе Спорт
30.09.19 21:41 Крупнейший за последние полвека айсберг откололся от Антарктиды В мире
30.09.19 21:32 Футболисты "Сочи" победили "Ахмат" в заключительном матче 11-го тура чемпионата России Спорт
30.09.19 21:31 Пропавшую в Витебском районе девушку-инвалида нашли Происшествия
30.09.19 21:17 "Минск" лидирует после трех туров чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд Спорт
30.09.19 21:00 Белорус Виталий Парахонько не попал в полуфинал на дистанциии 110 м с барьерами ЧМ в Дохе Спорт
30.09.19 20:24 Два человека пострадали при аварии на электростанции в Болгарии В мире
30.09.19 19:43 Организаторы Игр-2020 расследуют инцидент с незаконной покупкой 7 тыс. билетов В мире
30.09.19 19:15 Копьеметательница Татьяна Холодович пробилась в финал ЧМ по легкой атлетике в Дохе Спорт
30.09.19 18:58 Белоруска Кристина Тимановская не прошла в полуфинал на дистанции 200 м на ЧМ в Дохе Спорт
30.09.19 18:50 Возобновление поставок йодосодержащего немецкого препарата ожидается в октябре Общество
30.09.19 18:35 Клайпедский порт будет инвестировать в инфраструктуру для привлечения грузов из Беларуси Экономика
30.09.19 18:19 Автобус перевернулся на западе Индии - погиб 21 человек В мире
30.09.19 18:13 ЦИК аккредитовал первых наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ на парламентских выборах Беларуси Политика
30.09.19 18:11 Мужская сборная Беларуси по волейболу потеряла одну позицию в европейском рейтинге, опустившись на 23-е место Спорт
30.09.19 18:08 Назван состав белорусской команды на женский ЧМ по боксу в Улан-Удэ Спорт
30.09.19 18:01 Мост через Западную Двину в Полоцке закроют на капремонт Регионы
30.09.19 18:00 Кандидатами в депутаты в Беларуси выдвинулись уже 70 человек Политика
Все новости
Все новости
Экономика
01 октября 2019, 07:05

Беларусь с 1 октября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Фото из архива
Фото из архива

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 октября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 26 сентября 2019 года №659, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составляет $87,2 за 1 т (ранее - $90,7).

Пошлина на прямогонный бензин снизилась с $49,8 до $47,9 за 1 т, на товарные бензины - с $27,2 до $26,1 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты также будет на уровне $26,1 за 1 т (была $27,2). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 сентября. Тогда они также были снижены.-0-

Теги
нефть пошлины
Новости рубрики Экономика
Фото portofklaipeda.l Клайпедский порт будет инвестировать в инфраструктуру для привлечения грузов из Беларуси
Фото из архива Объемы закладки продукции в стабфонды Гомельской области увеличат
Фото из архива Мини-ГЭС в Поставском районе приобрел на аукционе отечественный инвестор
Фото из архива Экспорт белорусской мясной продукции в Казахстан в январе - июле вырос на 79,3%
Фото из архива Итоги недели на белорусском валютном рынке
Фото из архива Доллар и евро на торгах 30 сентября подорожали, российский рубль подешевел
Главное
Александр Лукашенко и Никол Пашинян Лукашенко: политика Беларуси в отношении Армении никогда не изменится, мы всегда будем братьями
Правительство Беларуси рассчитывает на участие Германии в продвижении отношений с ЕС
Андрейченко: задача парламента - обеспечить соцориентированность бюджета
Подведены итоги рекламной игры "Выбирай, что тебе ближе!" с Белинвестбанком
Топ-новости
Картина дня: визит Лукашенко в Армению, тепловая модернизация жилья и белорусский электроминивэн
Визит Могерини в Беларусь ожидается в конце недели
На выставке в Дубае экспозиция Беларуси привлекла огромный интерес
Белорусский фильм о жизни в чернобыльской зоне победил в молодежном конкурсе "Евразия. DOC: 4 минуты"
Беларусь с 1 октября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 30 сентября - 1 октября из-за сильного ветра
Арина Соболенко сохранила 14-е место в рейтинге WTA
Некоторые марки сигарет дорожают в Беларуси с 1 октября
Беларусь привлечет средства Всемирного банка для тепловой модернизации жилья
В Беларуси убрана почти половина площадей кукурузы
Госпрограмма развития электротранспорта в Беларуси находится на рассмотрении в правительстве
Исполнительный директор "Евровидения" уйдет со своего поста
В Китае эвакуировали более 20 тыс. человек из-за угрозы тайфуна
БЖД до конца года запустит приложение по продаже билетов на электрички и поезда городских линий
Акция "Рыбалка по правилам" стартует в Беларуси 1 октября
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.