30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 октября снизит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 30 сентября 2020 года №567, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $45,4 за 1 т (ранее - $47,5).

Пошлина на прямогонный бензин установлена на уровне $24,9 за 1 т (ранее - $26,1). На товарные бензины, легкие и средние дистилляты она составит $13,6 за 1 т (ранее - $14,2), такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 сентября. Тогда они были повышены.-0-