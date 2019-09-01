1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 сентября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 29 августа 2019 года №576, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составляет $90,7 за 1 т (ранее - $94,1).

Пошлина на прямогонный бензин снизилась с $51,7 до $49,8 за 1 т, на товарные бензины - с $28,2 до $27,2 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты также будет на уровне $27,2 за 1 т (была $28,2). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 августа. Тогда они также были снижены.-0-