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26 сентября 2019, 10:33

Беларусь с учетом потерь из-за грязной нефти повысит в феврале тарифы на транспортировку

Фото из архива
Фото из архива

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с учетом потерь из-за грязной нефти повысит в феврале тарифы на транспортировку, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго на международной отраслевой конференции "Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь: производство, трейдинг, розница", передает корреспондент БЕЛТА.

"Месячные объемы транспортировки нефти полностью восстановлены. Годовые объемы восстановить не удастся. Всего до конца года будет прокачано до 54 млн т (в прошлом году было 59 млн т). Недопрокачка составит не менее 6 млн т. Это связано с логистикой рынка: он наполнен нефтью, заместил ее объемы морскими и другими поставками. Сегодня наша задача - компенсировать выпавшую выручку, - сказал Андрей Вериго. - Повышение тарифа на транспортировку нефти с 1 сентября на 3,7% дает рост выручки около $2 млн до конца года, но все равно около $21 млн остается выпавшей выручки. Будет вестись разговор о ее дальнейшей компенсации. Выпадающие доходы мы оценим в конце года и в феврале выйдем на плановое повышение тарифов с их учетом".

По словам первого заместителя гендиректора, размер повышения тарифов определит договорный процесс.

Андрей Вериго подчеркнул, что сегодня, помимо выпавшей выручки, других последствий технического плана для трубопроводной системы нет. "Но есть уроки, которые мы вынесли из этого инцидента. Работаем с польской и российской сторонами по организации в первую очередь представительства в Польше для контроля и осуществления сдачи нефти польской стороне. Во-вторых, изменение регламентов приема и сдачи в Унече. Мы хотим внести в регламенты такие аксиомы, как безусловный возврат некондиционного товара и более глубокое участие наших специалистов в приемосдаточных операциях, - отметил он. - 2021-й - год нового договора с "Транснефтью" на транспортировку. Мы надеемся, что все замечания и уроки по инциденту войдут в договор".

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. В результате ряд стран прекратил принимать и перерабатывать российскую нефть. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки, ущерб был нанесен и трубопроводной системе.-0-

Фото Андрея Покумейко

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Об этом сообщил первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.

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