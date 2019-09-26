26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с учетом потерь из-за грязной нефти повысит в феврале тарифы на транспортировку, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго на международной отраслевой конференции "Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь: производство, трейдинг, розница", передает корреспондент БЕЛТА.

"Месячные объемы транспортировки нефти полностью восстановлены. Годовые объемы восстановить не удастся. Всего до конца года будет прокачано до 54 млн т (в прошлом году было 59 млн т). Недопрокачка составит не менее 6 млн т. Это связано с логистикой рынка: он наполнен нефтью, заместил ее объемы морскими и другими поставками. Сегодня наша задача - компенсировать выпавшую выручку, - сказал Андрей Вериго. - Повышение тарифа на транспортировку нефти с 1 сентября на 3,7% дает рост выручки около $2 млн до конца года, но все равно около $21 млн остается выпавшей выручки. Будет вестись разговор о ее дальнейшей компенсации. Выпадающие доходы мы оценим в конце года и в феврале выйдем на плановое повышение тарифов с их учетом".

По словам первого заместителя гендиректора, размер повышения тарифов определит договорный процесс.

Андрей Вериго подчеркнул, что сегодня, помимо выпавшей выручки, других последствий технического плана для трубопроводной системы нет. "Но есть уроки, которые мы вынесли из этого инцидента. Работаем с польской и российской сторонами по организации в первую очередь представительства в Польше для контроля и осуществления сдачи нефти польской стороне. Во-вторых, изменение регламентов приема и сдачи в Унече. Мы хотим внести в регламенты такие аксиомы, как безусловный возврат некондиционного товара и более глубокое участие наших специалистов в приемосдаточных операциях, - отметил он. - 2021-й - год нового договора с "Транснефтью" на транспортировку. Мы надеемся, что все замечания и уроки по инциденту войдут в договор".

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. В результате ряд стран прекратил принимать и перерабатывать российскую нефть. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки, ущерб был нанесен и трубопроводной системе.-0-

Фото Андрея Покумейко

"Гомельтранснефть Дружба" в этом году заменила почти 50 км трубопроводов "Наращиваем темпы и в следующем году планируем выйти на 60-70 км. Это участки трубопроводов, построенные в 1963-1964 годах из низкокачественных сталей, которые были подвержены в том числе производственным дефектам", - сказал главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.

Беларусь планирует подписать соглашение с Казахстаном о поставке нефти в октябре "Соглашение отработано, оно должно быть подписано в октябре. Предполагается, что это произойдет во время визита главы государства в Казахстан", - сказал Владимир Сизов.

Беларусь готова направить российской стороне предложения по компенсации потерь из-за грязной нефти На вопрос о том, как продвигаются переговоры по компенсации потерь из-за грязной нефти, зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов ответил: "Нам нужно определить тот ущерб, который был нанесен заводам во время переработки грязной нефти".

Потери Беларуси от налогового маневра с начала года составили около $240 млн - "Белнефтехим" "Параметры налогового маневра тоже зависят от текущих цен на сырье. По результатам девяти месяцев мы ориентировочно оцениваем те потери, которые в целом Беларусь понесла, в сумму около $240 млн.", - сказал заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.