Беларусь с запуском первого блока АЭС экономит на закупках газа около $750 тыс. в день - Головченко

29 декабря, Солигорск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с запуском первого блока АЭС экономит на закупках газа около $750 тыс. в день, сообщил сегодня журналистам премьер-министр Роман Головченко во время посещения ОАО "Беларуськалий", передает корреспондент БЕЛТА.

"Только за счет включения в систему первого энергоблока и экономии определенного объема природного газа в день страна экономит порядка $750 тыс.", - сказал Роман Головченко.

При этом он обратил внимание, что сейчас идет опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока, реакторная установка работает пока примерно на 75% мощности. "Но уже определенный объем газа мы замещаем и такую сумму для страны экономим", - констатировал премьер-министр.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области. -0-