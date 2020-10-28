Беларусь самодостаточна в плане подготовки кадров для ядерной энергетики - Минэнерго

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь самодостаточна в плане подготовки кадров для ядерной энергетики, заявила заместитель директора Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Лилия Дулинец сегодня во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Как показало время, мы приняли правильное решение и сегодня успешно готовим специалистов для ядерной энергетики. Хочу сказать, что в этом плане Республика Беларусь является самодостаточной", - отметила Лилия Дулинец.

Она обратила внимание, что еще в 2007 году до принятия решения о строительстве атомной станции Минэнерго вместе с Национальной академией наук на основе международного опыта оценили, какие специалисты нужны будут на белорусской станции. В итоге пришли к выводу разработать специальную программу подготовки кадров.

"Кроме того, мы понимали, что закрыть все позиции молодыми специалистами не сможем, нам нужны обязательно опытные работники - порядка 70 ключевых технических специалистов, которых нужно будет пригласить из-за рубежа. Еще до принятия решения о строительстве АЭС было четкое видение, как двигаться, чтобы обеспечить отрасль соответствующими кадрами", - подчеркнула Лилия Дулинец.

По ее словам, при подготовке кадров для атомной отрасли Беларусь учитывает опыт зарубежных стран, который аккумулирован в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), с которым налажено давнее и плодотворное сотрудничество. Беларусь при реализации своей ядерно-энергетической программы использует методологический подход "Вехи", который был специально разработан агентством для стран, которые решили строить свои первые атомные блоки. Эта методология предусматривает создание инфраструктуры ядерной энергетики, которая должна быть развита по 19 различным направлениям. Одним из направлений является подготовка персонала.

Сегодня у Беларуси с МАГАТЭ четыре проекта технического сотрудничества, в том числе два из них в сфере ядерной энергетики. Как пояснила Лилия Дулинец, эти два проекта направлены на укрепление потенциала эксплуатирующей организации БелАЭС и регулирующего органа, чтобы обеспечить безопасный ввод и эксплуатацию ядерного объекта.

"Беларусь как страна-новичок провела всю линейку рекомендуемых МАГАТЭ оценочных миссий. Конечно же, во время миссий рассматривался вопрос подготовки персонала. В этом году у нас была миссия по оценке национальной инфраструктуры ядерной энергетики, т.е. наша готовность к вводу АЭС в эксплуатацию, и у нас хорошие итоги", - сказала представитель Минэнерго.

Кроме того, на площадке строящейся станции возле Островца были эксперты Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС). Недавно на станции завершилась партнерская проверка концерна "Росэнергоатом".

"Общий итог этих миссий таков, что сегодня созданная система подготовки персонала способна обеспечить специалистами все организации, вовлеченные в этот проект, а также способна обеспечить безопасную эксплуатацию Белорусской АЭС", - резюмировала Лилия Дулинец.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом".-0-

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