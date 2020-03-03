3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь сделает для Венгрии 40 двухэтажных поездов. Об этом сообщил сегодня журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Минске с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, передает корреспондент БЕЛТА.

Петер Сийярто отметил, что Венгрия готова развивать сотрудничество с Беларусью по поставкам продовольственных товаров, ядерной энергетике, закупкам техники. "В марте у нас начнут курсировать первые 11 белорусских двухэтажных поездов. Венгерская железнодорожная компания уже подписала договор на поставку еще 40 таких же", - привел пример министр.

По его словам, у сторон есть план по развитию экономического сотрудничества. Венгерский Эксимбанк, ранее уже выделявший средства на совместные проекты, открыл кредитную линию на 40 млн евро.

Петер Сийярто также рассказал о проведении в апреле заседания белорусско-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству. Страны сейчас обсуждают возможное инвестирование Беларуси в венгерский автопром. "Это доказывает экономический рост вашей страны", - заметил министр.

Отдельно он остановился на сотрудничестве в сфере ядерной безопасности. Беларусь сейчас достраивает собственную атомную электростанцию, и в Венгрии, где сейчас тоже строится АЭС, заинтересованы во взаимодействии на уровне экспертов и специалистов. "Мы уважаем каждое правило в сфере безопасности. Господин министр мне сказал, что вы тоже соблюдаете эти условия. Но мы оба должны учесть, что того, кто строит атомную электростанцию, всегда будут критиковать соседние страны. Единственное, что мы можем делать, - это соблюдать все правила", - добавил Петер Сийярто.-0-