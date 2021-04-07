Беларусь сможет поставлять в Россию до 3,5 млн т строительного щебня ежегодно - Мезенцев

7 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь будет поставлять в Россию до 3,5 млн т строительного щебня ежегодно. Об этом шла речь сегодня на заседании Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства, сообщил по его итогам госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сложным было обсуждение вопросов, которые актуальны для строителей. Вопрос прозаический, но очень важный - о поставке щебня на территорию России, что востребовано строительным комплексом Москвы, Санкт-Петербурга и южных субъектов России, - сказал госсекретарь. - И мы увидели заинтересованный ответ Минтранса России и Российских железных дорог, по итогам которого прогноз по перевалке до 3,5 млн т и более щебня на территорию России очевиден".

Заседание Группы высокого уровня прошло под руководством ее сопредседателей Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Владимира Семашко и вице-премьера России Алексея Оверчука. В нем также приняли участие ответственный секретарь Парламентского собрания Союза Беларуси и России Сергей Стрельченко, руководители министерств Беларуси и России, старшие дипломаты диппредставительств двух стран, ответственные работники Постоянного комитета Союзного государства.-0-