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Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Экономика 01.12.2018 | 09:08
Фото из архива
Фото из архива

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров №860 от 29 ноября 2018 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть снижена с $152 до $135,1 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин снизилась с $83,6 до $74,3 за 1 т, на товарные бензины - с $45,6 до $40,5 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составляет $40,5 за 1 т (была $45,6). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 ноября. Тогда они были повышены.-0-

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Теги
пошлины, экспорт
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