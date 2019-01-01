Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 января 2019 года снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 28 декабря 2018 года №960, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет снижена с $135,1 до $89 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин снизится с $74,3 до $48,9 за 1 т, на товарные бензины - с $40,5 до $26,7 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $26,7 за 1 т (была $40,5). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 декабря 2018 года. Тогда они также были снижены.-0-