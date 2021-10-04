Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 октября снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №556 от 30 сентября 2021 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Согласно документу ставки экспортных пошлин изменяются, в частности, на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты - $62,8 за 1 т (ранее - $64,6), прямогонный бензин - $34,5 за 1 т (ранее - $35,5), товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные - $18,8 за 1 т (ранее - $19,3).

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись с 1 сентября. Тогда они также снижались.-0-