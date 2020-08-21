21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь снова вводит лицензирование импорта портландцемента. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 18 августа 2020 года №491, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Импорт портландцемента в Беларусь из-за пределов ЕАЭС будет возможен по разовым лицензиям. Их будет выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством архитектуры и строительства. Согласование выдачи лицензии на импорт портландцемента должно занимать в Минстройархитектуры 5 рабочих дней, процедура бесплатная.

Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере, внести на рассмотрение ЕЭК предложение о применении другими государствами - членами ЕАЭС аналогичных мер, а также проинформировать о принятии постановления Исполком СНГ.

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и действует в течение трех месяцев.

В предыдущий раз лицензирование импорта портландцемента действовало с 16 февраля по 16 августа 2020 года.-0-