Беларусь согласовала проект программы СГ по аварийной готовности и регулированию в атомной энергии

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сторона согласовала проект программы Союзного государства по совершенствованию подходов к аварийной готовности, аварийному реагированию и регулированию безопасности при использовании атомной энергии. Об этом сообщила начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзора) Ольга Луговская во время онлайн-конференции "Мирный атом в Беларуси: выгоды и перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.

"Долго мы шли к реализации союзной программы, касающейся вопросов регулирования и аварийной готовности. Но думаю, что уже вышли на финишную прямую. В Беларуси все органы, вовлеченные в реализацию этой программы, согласовали ее", - отметила Ольга Луговская.

С российской стороны координатором выступает МЧС. "Есть позитивные сигналы, что процесс (согласования. - Прим. БЕЛТА) идет достаточно успешно. Надеемся, к концу года еще один мощный инструмент взаимодействия мы получим", - добавила начальник Госатомнадзора.

По мнению Ольги Луговской, главным эффектом данной программы будет даже не финансирование, а взаимодействие специалистов, которые хорошо знают проблему изнутри.

"Для нас очень важно, чтобы эта программа состоялась именно в контексте нашего теснейшего взаимодействия в рамках Союзного государства", - резюмировала она.-0-