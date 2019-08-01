Беларусь создает комфортные условия для работы всех компаний - Мясникович

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь создает комфортные условия для работы всех компаний, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с председателем правления индийской фармацевтической компании Cipla Limited доктором Юсуфом Хамидом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь как демократическое правовое европейское государство создает комфортные условия для работы всех компаний. Безусловно, нам приятно работать с вашей компанией", - сказал Михаил Мясникович, обращаясь к иностранному гостю.

Председатель Совета Республики отметил продуктивное сотрудничество с индийской стороной. В Беларуси с ее участием реализуется ряд проектов.

В частности, накануне на территории государственного предприятия "Академфарм" НАН Беларуси состоялась церемония закладки капсулы в фундамент будущего предприятия по производству инновационных лекарств. В Беларуси будет локализовано производство эффективных и безопасных препаратов для лечения социально значимых заболеваний: ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, болезни Альцгеймера, артериальной легочной гипертензии. Индийская сторона инвестировала в проект $1 млн. Научно-технологический центр, который будет носить имя Юсуфа Хамида, позволит обеспечить доступ к качественным лекарственным препаратам по приемлемой цене.

На встрече в Совете Республики Юсуф Хамид заверил, что Cipla готова передавать знания, навыки белорусской стороне. "Мы будем готовить, обучать ваших технических специалистов, передадим технологии", - сказал он.

В следующем году, возможно, состоится визит премьер-министра Индии в Беларусь. В связи с этим страны могут стать еще ближе друг другу, отметил председатель правления индийской фармкомпании.

Доктор Хамид является одним из ведущих индийских ученых и председателем правления компании Cipla, фармацевтического гиганта, основанного в 1935 году Хваджей Абдулом Хамидом. Юсуф Хамид известен тем, что возглавил усилия по искоренению СПИДа в развивающихся странах и обеспечению пациентов жизненно важными медикаментами независимо от их платежеспособности.

В 2009 году в Кембридже при Колледже Христа открылся Центр Юсуфа Хамида. 16 ноября 2017 года доктор был избран почетным членом Национальной академии наук Беларуси.-0-

Фото Николая Петрова