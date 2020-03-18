Беларусь создала серьезный задел, чтобы не быть в аутсайдерах в альтернативной энергетике - эксперт

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь создала серьезный задел, чтобы не оказаться в аутсайдерах в альтернативной энергетике. Такое мнение в пресс-центре БЕЛТА во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Нефть, коронавирус и новая реальность" высказал научный сотрудник Института философии НАН Беларуси Алексей Дзермант.

Он признал, что на данный момент говорить о реальной альтернативе нефти не приходится. Но предложил заглянуть в более отдаленное будущее, проанализировав экологическую политику Евросоюза. Ее суть в том, чтобы попытаться снизить долю нефти и газа в энергобалансе. "Вопрос, удастся ли это, есть. Но попытки выстроить некие технологические очаги на иной энергетике, будут. Удачные или неудачные, но это уже факт. Это закреплено в документах", - отметил он. "Технологии распространяются постепенно. Поэтому нам, имея атомную станцию, совершенно правильно делать упор на развитие электротранспорта и вообще всего, что связано с электроэнергией. Пока это не альтернатива, но серьезный задел, что мы не окажемся аутсайдерами, когда произойдет уже окончательный переход", - считает эксперт.

Развитие электротранспорта рассматривалось 9 марта на совещании главы государства с руководством Совета Министров. По мнению Алексея Дзерманта, поднятая тема имеет перспективу на 10-15 лет. "Планомерно к этому надо идти и диверсифицировать структуру энергопотребления в плане источников", - сказал эксперт. С вводом в строй БелАЭС электроэнергии у страны будет с избытком, и важно уже сейчас просчитать, как использовать ее с максимальной выгодой, подчеркнул он.-0-