Беларусь стала главным гостем 4-й международной выставки культурных индустрий в Хайнани

30 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь была главным гостем на 4-й международной выставке культурных индустрий 2019, которая состоялась в городе Санья провинции Хайнань, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в КНР.

Делегацию в составе представителей Гродненского облисполкома и горисполкома, деловых кругов региона возглавил посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый. В церемонии открытия выставки приняли участие секретарь парткома КПК города Санья, член парткома КПК провинции Хайнань Тун Даочи, мэр города Санья А Дун. Были дипломаты из Болгарии, Грузии, Республики Корея, Монголии, Литвы, Афганистана, Азербайджана, Молдовы, Кыргызстана, Непала, Лесото.

В приветственной речи Кирилл Рудый обозначил приоритетные направления в сотрудничестве с Санья и в целом с провинцией Хайнань, среди которых туристическая сфера, культурные обмены, торговля, в первую очередь экологически чистой белорусской пищевой продукцией, а также межрегиональные связи.

Состоялась презентация павильона Гродненской области, для посетителей была организована дегустация продукции ведущих мясо- и молокоперерабатывающих предприятий области.

Крое того, делегация Гродненского региона посетила Хайкоу - столицу провинции Хайнань. С целью углубления межрегиональных связей был подписан меморандум о намерениях установления побратимских отношений между Гродно и Хайкоу.-0-