Беларусь стремится к 2025 году в 10 раз нарастить экспорт в Китай

24 апреля, Пекин /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Поставлена задача к 2025 году в 10 раз нарастить экспорт белорусских товаров на китайский рынок с нынешних примерно $0,5 млрд до $5 млрд. Об этом журналистам сообщил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Амбициозная цель по экспортным поставкам товаров в Китай - это $1,5 млрд до 2020 года, что неоднократно озвучивалось. И в перспективе $5 млрд, это где-то 2025 год. Если сравнивать с нашим общим экспортом, который сегодня находится на уровне $33-34 млрд, то Китай может объективно занимать до 10-15% нашего экспорта, учитывая емкость этого рынка. Наш потенциал - явно не $500 млн, как сегодня. Это, по крайней мере, в 10 раз больше", - заявил министр.

Дмитрий Крутой рассказал, что перед белорусским экономическим штабом стоит задача сократить значительное отрицательное сальдо в торговле товарами с Китаем, которое в настоящее время составляет около $2,6 млрд. Министр пояснил, что в значительной мере такая ситуация стала следствием бурного инвестиционного взаимодействия в последние 5 лет. Значительную долю импорта из Китая составляют телекоммуникационное, компьютерное оборудование по результатам проводимых конкурсов, а также оборудование для целого ряда крупных инвестпроектов, которые реализуются совместно с китайскими компаниями и в рамках выделенных кредитных линий.

Вместе с тем Дмитрий Крутой видит значительный потенциал для роста белорусского экспорта, который в процентном соотношении увеличивается более быстрыми темпами, нежели импорт. "Отрицательное сальдо постепенно сокращается. Я не буду говорить об услугах. Понятно, здесь у нас в целом положительный баланс. И резервы понятные - туризм в рамках отмены виз, взаимодействие в здравоохранении, образовании. Мы надеемся, что увеличится количество как китайских студентов (в Беларуси. - Прим. БЕЛТА), так и Китай планирует в "Великом камне" открыть филиал своего университета, родного для председателя КНР (речь об Университете Цинхуа, который является альма-матер Си Цзиньпина. - Прим. БЕЛТА). Это станет мощным импульсом и сигналом в первую очередь для китайской системы образования, что с Беларусью можно работать более масштабно", - рассказал министр экономики.

Что касается торговли товарами, он отметил необходимость постепенного изменения структуры белорусского экспорта, который в настоящее время более чем наполовину формируется за счет калийных удобрений и еще примерно на 10% - полиамидов. "Это товары не с самой высокой добавленной стоимостью. И здесь нам, естественно, надо искать дополнительные резервы. Ключевым из них будет сельское хозяйство - экспорт продовольствия", - считает Дмитрий Крутой. Он привел данные, что только за прошлый год в результате открытия китайского рынка для белорусских товаров продовольственной группы поставки по этим позициям увеличились более чем в 4 раза, в том числе в 9 раз возрос экспорт молока. "В рамках этого визита на самом высоком уровне будет подниматься вопрос сертификации наших производителей детского питания, кормовых добавок, субпродуктов из птицы и по другим важнейшим направлениям, которые могут открыть очень большие ниши для наших экспортеров в секторе АПК", - заявил министр.

По его словам, если общий белорусский экспорт продукции сектора АПК составляет примерно $5,5 млрд, то поставки на рынок Китая ориентировочно в 2023 году планируется увеличить до $500 млн. "Чтобы примерно 10% нашего сельхозэкспорта было отправлено на китайский рынок, это уже была бы очень серьезная диверсификация в непростых условиях, в том числе отношений с Россией по сельскому хозяйству", - отметил Дмитрий Крутой.

Кроме того, есть значительный потенциал для роста поставок продукции белорусской деревообработки, которая работает на отечественном сырье. Китай является крупным импортером мебельной продукции. "Это конечный продукт с максимальной добавленной стоимостью. Поэтому нашим мебельщикам здесь надо активнее разворачиваться, учитывая, что у нас уже есть собственный полуфабрикат - девять заводов древесных плит, - сказал министр. - Интересная тема и целлюлоза, мелованный и немелованный картон. Китайский рынок является одним из крупнейших в мире импортером и потребителем этой продукции. Мы надеемся, что после запуска этих производств (производство сульфатной беленой целлюлозы на базе Светлогорского ЦКК и производство мелованных и немелованных видов картона на фабрике "Герой труда" в Добруше. - Прим. БЕЛТА) наши производители сумеют нарастить сюда поставки". Дмитрий Крутой также отметил возможность наращивать поставки в секторе строительных материалов.

"Второй блок - это инвестиционное сотрудничество. Здесь есть определенные успехи за последние годы. Глобальная задача от Президента для этой сферы - необходимость уйти от долговых инвестиций и перейти к прямому инвестированию, на сегодняшний день успешно выполняется. За прошлый год в целом в структуре валовых иностранных инвестиций из Китая прямые инвестиции составили 55%. Еще несколько лет назад было всего лишь 18%. То есть китайские инвесторы поверили в нашу экономику, что здесь можно успешно реализовывать проекты. Половина этих прямых инвестиций приходится на резидентов индустриального парка "Великий камень", - обратил внимание Дмитрий Крутой.

Перспективы инвестиционного сотрудничества обсуждаются и в ходе нынешнего визита белорусской делегации в Китай. "Уже сегодня обсуждал с коллегами. На китайском рынке очень востребована тема деревянного домостроения. В Китае немного леса, и они вынуждены импортировать эту продукцию - строительные конструкции из дерева", - привел пример министр.

В целом он считает достаточно успешным развитие отношений с Китаем, который уже вошел в число наиболее важных внешнеторговых партнеров Беларуси. "Китай - это то новое, что начало развиваться буквально в последние 10-12 лет. Мы, по сути, с нулевой базы уже сумели достичь таких цифр. И дальше динамика будет положительная. Мы и на высоком политическом уровне, и на уровне наших коллег из министерств не видим никаких препятствий", - резюмировал Дмитрий Крутой.-0-