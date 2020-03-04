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11:12
Минздрав завершил проверку в связи с заражением ребенка ВИЧ в Пинске
Общество
11:07
Шесть случаев коронавируса подтверждено в Беларуси
Общество
11:06
Банк ВТБ (Беларусь) сообщил об изменении процентных ставок по вновь принимаемым вкладам
Экономика
11:04
Солдат получил травму на Брестском полигоне
Происшествия
11:02
ФОТОФАКТ: Около 30 мандаринов спеют на деревце у жительницы Лиозно
Регионы
11:01
Впервые в Минске сольный концерт Алексея Чумакова
Культура
11:00
Эксперты не склонны к тревожным настроениям по поводу урбанизации Беларуси
Общество
10:58
Конкурс на соискание премии правительства за достижения в области качества объявлен в Беларуси
Экономика
10:50
Малый и средний бизнес не должен ориентироваться только на внутренний рынок - проректор БГЭУ
Общество
10:48
Великобритания заинтересована в сотрудничестве с бизнес-сообществом Беларуси
Экономика
10:44
Белорусские нефтехимические предприятия заключили в Турции соглашения на более чем 2 млн евро
Экономика
10:42
В Польше зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом
В мире
10:41
Минские "Цмокi" сыграют в гостях у "Баккен Беарз" в 1/4 финала Кубка ФИБА-Европа
Спорт
10:40
Эксперты высказались о перспективах изменения пенсионной системы в Беларуси
Общество
10:34
Витебские машиностроители совместно с украинцами разработали пожарный автогидроподъемник
Регионы
10:28
Беларусь твердо намерена создать безопасную, эффективную и экологичную атомную отрасль - Румас
Экономика
10:26
Щеткина: неэффективное использование человеческого капитала приводит к потерям в экономике
Общество
10:23
Минская станция техобслуживания недоплатила более Br300 тыс. налогов
Регионы
10:09
Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с Латвией в сфере транспорта и логистики
Экономика
10:08
Новый купол установили на башню Старого замка в Гродно
Регионы
09:59
Три иностранных телеканала получили разрешение на вещание в Беларуси
Общество
09:49
Мужская сборная по мини-футболу БГПУ стала чемпионом республиканской универсиады
Спорт
09:48
Состязания на лучшего стрелка проходят в белорусской армии
Общество
09:48
Вот это улов! В Индии поймали рыбу с рекордным весом
Калейдоскоп
09:46
Беларусь и Буркина-Фасо готовят межправсоглашение о сотрудничестве в сфере науки и технологий
Общество
09:43
В Гомеле из-за возгорания в общежитии вуза эвакуировали более 140 человек
Происшествия
09:41
На борьбу с инвазивными растениями в Гродненской области направят Br200 тыс.
Регионы
09:21
Волейболистки "Минчанки" проведут второй матч четвертьфинала Кубка ЕКВ
Спорт
09:07
Дни бесплатных консультаций по вопросам недвижимости пройдут в Брестской области
Регионы
09:04
Национальное собрание Франции не поддержало вотум недоверия правительству
В мире
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Экономика
04 марта 2020, 10:28
Беларусь твердо намерена создать безопасную, эффективную и экологичную атомную отрасль - Румас
https://atom.belta.by/ru/belaes_ru/view/belarus-tverdo-namerena-sozdat-bezopasnuju-effektivnuju-i-ekologichnuju-atomnuju-otrasl-rumas-10554/
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Новости рубрики Экономика
Банк ВТБ (Беларусь) сообщил об изменении процентных ставок по вновь принимаемым вкладам
Конкурс на соискание премии правительства за достижения в области качества объявлен в Беларуси
Великобритания заинтересована в сотрудничестве с бизнес-сообществом Беларуси
Белорусские нефтехимические предприятия заключили в Турции соглашения на более чем 2 млн евро
Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с Латвией в сфере транспорта и логистики
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