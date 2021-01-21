Беларусь успешно участвует в модернизации лифтового хозяйства Армении

Фото из архива
21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Армения Александр Конюк 20 января встретился с генеральным директором белорусского ОАО "Могилевлифтмаш" Сергеем Чертковым и генеральным директором армянского ЗАО "Рафэлгриг" Рафаэлем Григоряном (дилер белорусского лифтостроителя). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Армении.
Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Беларуси и Армении в части модернизации лифтового хозяйства Армении. Был отмечен положительный опыт по установке белорусских лифтов в 2020 году в рамках соответствующей комплексной программы мэрии города Еревана.
Руководители "Могилевлифтмаша" и "Рафэлгрига" подтвердили нацеленность на продолжение активной работы в данном направлении.-0-