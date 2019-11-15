Беларусь увеличила экспорт электроэнергии в январе-сентябре практически в 2 раза до 1,5 млрд кВт.ч

Погода
Курсы
ТВ-гид
Гороскоп
Фотохроника
ГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 15 ноября 2019
Минск
+5°C
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
EUR
2.2576
USD
2.0478
100 RUB
3.2063
Бел
Eng
Deu
Esp
中文
Рус
Меню
Еще
Президент
Политика
Экономика
Общество
Регионы
Происшествия
Технологии
В мире
Культура
Спорт
Афиша
Калейдоскоп
Мнения
Комментарии
Интервью
Колумнисты
Фотоновости
Репортаж
Видео
Инфографика
Журнал "Беларуская думка"
Журнал "Экономика Беларуси"
Газета "7 дней"
Об агентстве
Пресс-центр
Реклама
Контакты
Спецпроекты
Партизанская летопись
Страницы белорусского спорта
Традиции суверенной Беларуси
Минск и Минчане
Атомная энергетика
Плакаты БЕЛТА
Хроника Победы
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Искать:
Везде
Новости
Фото
Видео
Инфографика
Официальные видео
Пресс-центр
Плакаты
За период:
Весь
День
Неделя
Месяц
За год
Новости
16:24
Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-октябре выросло на 2%
Экономика
16:15
Реальные денежные доходы белорусов в январе-сентябре выросли на 6,8%
Общество
16:10
Орденом Матери награждены 85 жительниц Минской области
Президент
16:09
Instagram начал тест нового дополнения
Технологии
16:06
Беларусь с 2020 года откажется от выпуска биодизельного топлива
Экономика
16:02
Бузовский: яркая политическая реклама, буффонада, хайп и спекуляция на грязи - это тактика, ведущая в никуда
Политика
15:57
В Полоцке в 2020 году планируют благоустроить 50 дворов многоэтажек
Регионы
15:47
На электронных торгах продали костел XVIII века, где крестили отца Янки Купалы
Регионы
15:37
Министр обороны наградил лучших срочников
Общество
15:26
Большинство преступлений в общественных местах в Гомеле - кражи и хулиганства
Регионы
15:22
Белорусские лор-врачи ежегодно выполняют более 75 тыс. операций
Общество
15:20
РЕПОРТАЖ: Закупаются все топовые рестораны, а Баба Рая привлекает молодежь: как Комаровка меняет имидж
Регионы
15:16
Беларусь увеличила экспорт электроэнергии в январе-сентябре практически в 2 раза до 1,5 млрд кВт.ч
Экономика
15:05
Финляндия заинтересовалась белорусскими деревянными домами
Экономика
14:55
Крытый манеж для тренировок по пожарно-спасательному спорту планируют открыть в Гомеле к 2022 году
Регионы
14:54
Андрей Скабелка лидирует среди претендентов на престижную спортивную премию в Казахстане
Спорт
14:36
Начальную цену непроданного на первых торгах имущества в Минске будут снижать до 50%
Регионы
14:21
Михаил Галустян взял псевдоним и записал клип - видео
Калейдоскоп
14:06
Парламенту нужна активная образованная молодежь - мнение избирателя
Общество
13:55
КГК Беларуси и Счетная палата РФ оценили исполнение союзного бюджета в I полугодии
Экономика
13:53
В Гомеле наградили спасателя, вынесшего из горящего дома трех человек
Происшествия
13:52
Противоаварийные работы начали в каплице рода Ожешко в Дрогичинском районе
Культура
13:50
Продолжается прием заявок для участия в информационно-образовательных встречах по развитию бизнеса
Экономика
13:35
Минсельхозпрод планирует увеличить экспорт мясо-молочной продукции в 2019 году не менее чем на 5%
Экономика
13:26
Президентский спортивный клуб принят в Международную ассоциацию спорта для всех
Спорт
13:26
В Минске приступили к монтажу главной новогодней елки Беларуси
Регионы
13:24
Мозырянин на "Жигулях" устроил дрифт на центральной площади Гомеля
Происшествия
13:18
Доллар и евро на торгах 15 ноября подешевели, российский рубль подорожал
Экономика
13:15
Лжебанкиры похитили у гомельчанки $2,5 тыс. и более Br16,8 тыс.
Происшествия
13:12
Карпенко: учительство и школа в силу своей общественной роли особенно заметно представлены на выборах
Общество
Все новости
Все новости
Экономика
15 ноября 2019, 15:16
Беларусь увеличила экспорт электроэнергии в январе-сентябре практически в 2 раза до 1,5 млрд кВт.ч
https://atom.belta.by/ru/news_ru/view/belarus-uvelichila-eksport-elektroenergii-v-janvare-sentjabre-prakticheski-v-2-raza-do-15-mlrd-kvtch-10464/
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен
,
Telegram
и
Viber
!
Новости рубрики Экономика
Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-октябре выросло на 2%
Беларусь с 2020 года откажется от выпуска биодизельного топлива
Финляндия заинтересовалась белорусскими деревянными домами
КГК Беларуси и Счетная палата РФ оценили исполнение союзного бюджета в I полугодии
Продолжается прием заявок для участия в информационно-образовательных встречах по развитию бизнеса
Минсельхозпрод планирует увеличить экспорт мясо-молочной продукции в 2019 году не менее чем на 5%
Главное
Инвесторы озвучили требования по дрожжевому заводу в Слуцке. Лукашенко решил лично разобраться в вопросе
Государство будет компенсировать экспортерам до 50% расходов на зарубежные выставки и сертификацию
"Великий камень" признан самым быстрорастущим индустриальным парком в мире
Продолжается прием заявок для участия в информационно-образовательных встречах по развитию бизнеса
Топ-новости
ЦИК: явка избирателей на досрочном голосовании в этом году выше, чем на парламентских выборах-2016
Президентский спортивный клуб принят в Международную ассоциацию спорта для всех
Орденом Матери награждены 85 жительниц Минской области
Беларусь представит линейку беспилотников на выставке Dubai Airshow 2019
Звезда мирового дизайна Карим Рашид наградил два проекта белорусского застройщика
Беларусь с 2020 года откажется от выпуска биодизельного топлива
Лебедев: у миссии СНГ положительное впечатление о ходе досрочного голосования в Беларуси
РЕПОРТАЖ: Закупаются все топовые рестораны, а Баба Рая привлекает молодежь: как Комаровка меняет имидж
Министр обороны наградил лучших срочников
В Минске приступили к монтажу главной новогодней елки Беларуси
Саммит ОДКБ пройдет в Бишкеке 27-28 ноября
Перукуа: Беларусь - особое энергетическое пространство
Афиша выходного дня: культурная программа для избирателей, соревнования конькобежцев и Gomel Fest
В Беларуси каждый подросток своевременно получает психологическую помощь - Минздрав
"Финансовая азбука" вместе с Белинвестбанком: как защитить денежные средства на карточке
С нами интереснее
курсы
погода
гороскоп
тв программа
Темы
Все темы
Молодежная политика Беларуси
Парламентские выборы в Беларуси - 2019
Содействие занятости населения
Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Социальное государство в работе
Строительство АЭС в Беларуси
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Минск и Минчане
Партизанская летопись
Традиции суверенной Беларуси
Страницы белорусского спорта
Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна.
Условия использования материалов
.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.