Беларусь увеличила в I полугодии экспорт мясной продукции в Китай в 38 раз

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь увеличила в первом полугодии экспорт мясной продукции в Китай в 38 раз по сравнению с январем-июнем 2018 года, сообщил на пресс-конференции начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Китайский рынок для нас сегодня наиболее интересный и перспективный, мы активно на нем работаем, уже закрепились, нас там знают. Динамика за первое полугодие положительная: темп роста экспорта - 173,1%, экспортная выручка - $40,4 млн. Самый значительный рост продемонстрировала мясная продукция: поставки увеличились в 38 раз, наторговали на сумму $12,3 млн. Основными драйверами роста являются мясо птицы ($8,4 млн) и говядина ($4 млн). Не сбавляем темпов по поставкам молочной продукции: они выросли на 13%, экспортная выручка - $16,7 млн. Растут поставки сухого обезжиренного молока и сыров, на 60% увеличились поставки сухой молочной сыворотки", - рассказал Алексей Богданов.

Экспорт рапсового масла в Китай вырос в 2,5 раза (до $5,3 млн). Льноволокно на китайский рынок поставлялось на сумму $4,3 млн. В Китай экспортируется не только продукция организаций, относящихся к Министерству сельского хозяйства и продовольствия, но и предприятий концерна "Белгоспищепром". "Экспорт шоколада и прочих пищевых продуктов, связанных с ним, вырос на 16% и достиг $108 тыс. Растут поставки воды, газированной и минеральной, других изделий", - отметил начальник главного управления ВЭД.

Поставки в Китай осуществляются в основным морским путем, но наращивается и объем экспорта по железной дороге. С конца прошлого года в Китай уже отправлено восемь полноконтейнерных поездов с молочной продукцией. Прорабатывается вопрос организации поставок белорусской говядины и мяса птицы железнодорожным транспортом по маршруту Шелкового пути на китайский рынок.-0-