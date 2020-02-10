Беларусь в 2019 году снизила экспорт товаров и услуг на 0,7% почти до $42 млрд

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в 2019 году снизила экспорт товаров и услуг на 0,7% по сравнению с 2018-м (до $41,965 млрд). Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг за прошлый год составил $84,174 млрд, что на 0,7% больше, чем за 2018 год. В том числе импорт составил $42,209 млрд (увеличение на 2,1%). Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило $243,4 млн (в 2018 году оно было положительным и составляло $931,8 млн).

Внешнеторговый оборот товаров сократился на 0,9% до $68,705 млрд. Экспорт товаров уменьшился на 3,3% до $32,314 млрд, импорт вырос на 1,3% до $36,391 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере $4,076 млрд (в 2018 году отрицательное сальдо составляло $2,502 млрд).

Внешнеторговый оборот услуг вырос на 8,8% и достиг $15,468 млрд. Экспорт услуг показал рост на 9,3% до $9,65 млрд, импорт услуг вырос на 7,8% и составил $5,817 млрд. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным в размере $3,833 млрд (в 2018 году положительное сальдо составляло $3,434 млрд).-0-