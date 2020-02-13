Беларусь в 2019 году увеличила экспорт электроэнергии более чем в два раза по сравнению с 2018-м. Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Выработка электроэнергии в стране в прошлом году в целом по стране увеличилась на 5% по отношению к 2018 году. Это стало возможным благодаря значительному, более чем в два раза, увеличению ее поставок на экспорт. Экспорт электроэнергии составил 2,4 млрд кВт.ч", - сказал Виктор Каранкевич.

По его словам, основная задача в 2020 году - сохранить достигнутые в 2019-м высокие результаты по экспорту электроэнергии. "Традиционно в 2020 году у нас будет сохраняться рынок стран Балтии и поставки электроэнергии в Украину. Конечно, будут влиять различные факторы, в том числе ценовой, но наша задача - сохранить уровень 2019 года", - отметил министр.

В 2019 году сохранилась положительная динамика по росту в Беларуси потребления электрической энергии. Темп роста по году оценивается в 100,4%.

Как сообщалось, в 2018 году Беларусь экспортировала более 1 млрд кВт.ч электроэнергии, произошел рост более чем в 7 раз по сравнению с 2017 годом. Кроме того, в 2018 году Беларусь впервые в суверенной истории отказалась от импорта электроэнергии, его заместили выработкой на собственных энергоисточниках с меньшими затратами.-0-

Фото Рамиля Насибулина