Беларусь в 2019 году увеличила экспорт продукции АПК в Венгрию более чем в три раза

4 июня, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания организациями Беларуси в Венгрию по итогам 2019 года увеличился более чем в три раза и составил $793,4 тыс. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

Торгово-экономические отношения Беларуси с Венгрией развиваются поступательно, за прошлый год товарооборот сельхозпродукции и продуктов питания между странами составил $17,398 млн и увеличился на 12,3% по сравнению с 2018 годом. Экспорт белорусской продукции АПК за этот период увеличился более чем в три раза. Среди основных экспортных позиций - семена и плоды различных масличных культур, моллюски и др. Венгрия в свою очередь поставляла на рынок Беларуси семенную кукурузу, живую домашнюю птицу, овощи, минеральные воды, живые растения, семена, шоколад и другую продукцию.

Что касается итогов первого квартала текущего года, то, по данным начальника управления, за этот период также отмечается рост товарооборота сельскохозяйственной продукции и продуктов питания между Беларусью и Венгрией. "В январе-марте этого года товарооборот увеличился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более $5 млн. Белорусский экспорт за этот период вырос в 1,2 раза и достиг $181,2 тыс.", - сообщил Алексей Богданов.-0-